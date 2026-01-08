Вэнс: Венесуэла сможет продавать нефть, пока это отвечает интересам США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона «разрешит» Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам США.
«Мы говорим режиму, что вам разрешено продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки, вам не разрешается продавать её, если вы не можете служить национальным интересам Америки», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Fox News.
Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. По информации ABC News, Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты в настоящее время управляют Венесуэлой.
Министр энергетики США Крис Райт рассказал, что Вашингтон планирует взять на себя контроль над продажей на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти.
Ранее Трамп заявил, что Венесуэла передаст Соединённым Штатам почти 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Он обещал лично контролировать финансовые потоки от продажи этой нефти. Сделка, согласно высказываниям Трампа, может быть частью урегулирования после недавней операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.