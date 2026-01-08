США выходят из состава целого ряда международных организаций: об указе Трампа

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о выводе США из состава ряда международных организаций. В их числе структуры ООН. Всего в списке 66 международных организаций. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Белого дома.
Вашингтон выходит из состава 31 подразделения ООН. По мнению Дональда Трампа, эти структуры больше «не отвечают американским интересам». Исполнительные департаменты и агентства прекратят участие в организациях. Кроме того, США прекратят их финансирование.
«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не отвечают американским интересам», — сообщил Белый дом.
США также обсуждают возможность покупки Гренландии. Дональд Трамп при этом не исключает военный способ захвата острова.