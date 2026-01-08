В ХМАО у 11-летней девочки простуда оказалась скрытой опухолью в мозге

Нейрохирурги спасли жизнь юной пациентке.
В Нягани (ХМАО) 11 летняя школьница простудилась, вечером у нее поднялась температура и заболела голова, а утром она не проснулась. Как оказалось, у девочки произошло обширное кровоизлияние мозга из-за скрытой опухоли.
«История 11-летней девочки из Нягани. Обычная простуда, жалоба на головную боль. Вечером — жаропонижающее, утром — тишина. Ребенок не проснулся. Скорая, КТ и страшный диагноз: обширное кровоизлияние в глубинных структурах мозга, вызванное опухолью, о которой никто не знал», — поделился глава депздрава округа Роман Паськов в telegram-канале.
Первую помощь девочке оказали местные врачи, затем ее транспортировали в Ханты-Мансийск, куда прибыл и главный нейрохирург округа из Сургута. Сложнейшая многочасовая операция и, как итог — юная пациентка жива, продолжает лечение и восстановление.