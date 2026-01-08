Ричмонд
Трамп ограничил Каракас в покупке товаров: теперь в Венесуэле будет всё американское

Трамп: Венесуэла будет закупать только американские товары на деньги от нефти.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о новых условиях для Венесуэлы. По его утверждению, теперь Каракас будет покупать только товары американского производства на деньги, вырученные Венесуэлой от сделки по нефти. Об этом Дональд Трамп объявил в своей соцсети.

Американский лидер пояснил, что Каракас будет закупать сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и оборудование для энергосистемы исключительно производства США.

«Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти», — заявил Дональд Трамп.

В Минэнерго США заявили, что Вашингтон намерен контролировать денежные потоки в Венесуэле. При этом Штаты якобы «не планируют воровать нефть у Каракаса».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше