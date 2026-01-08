Трамп ограничил Каракас в покупке товаров: теперь в Венесуэле будет всё американское

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о новых условиях для Венесуэлы. По его утверждению, теперь Каракас будет покупать только товары американского производства на деньги, вырученные Венесуэлой от сделки по нефти. Об этом Дональд Трамп объявил в своей соцсети.
Американский лидер пояснил, что Каракас будет закупать сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и оборудование для энергосистемы исключительно производства США.
«Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти», — заявил Дональд Трамп.
В Минэнерго США заявили, что Вашингтон намерен контролировать денежные потоки в Венесуэле. При этом Штаты якобы «не планируют воровать нефть у Каракаса».