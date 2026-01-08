Ричмонд
В Кургане состоится цветочный фестиваль с бесплатной лотереей

В Кургане пройдет цветочный фестиваль, в программе которого заявлена беспроигрышная лотерея для гостей. Мероприятие состоится в краеведческом музее, где соберутся коллекционеры, продавцы и любители комнатных растений.

Фестиваль цветов пройдет в Курганском краеведческом музее.

«10 января с 12:00 гостей ждет ярмарка с большим выбором растений, беспроигрышная лотерея и возможность получить бесплатные консультации от специалистов по уходу, пересадке и выбору грунта. В программе фестиваля: продажа комнатных и декоративных растений, неформальное общение с единомышленниками», — сообщает telegram-канал «Афиша. Курган».

Как уточнили организаторы, вход на фестиваль будет свободным. Краеведческий музей на время мероприятия станет пространством зелени и ароматов, где каждый найдет идеи для домашнего сада.