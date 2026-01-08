В Кургане состоится цветочный фестиваль с бесплатной лотереей

«10 января с 12:00 гостей ждет ярмарка с большим выбором растений, беспроигрышная лотерея и возможность получить бесплатные консультации от специалистов по уходу, пересадке и выбору грунта. В программе фестиваля: продажа комнатных и декоративных растений, неформальное общение с единомышленниками», — сообщает telegram-канал «Афиша. Курган».