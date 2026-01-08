Ричмонд
Трамп распорядился о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе страны из 66 международных организаций. Об этом в среду, 7 января, сообщил Белый дом.

Из опубликованных документов следует, что американский лидер распорядился о «выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам».

Согласно его предписанию, все американские федеральные ведомства должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне этой международной организации, передает ТАСС.

США не соблюдали нормы международного права, проводя военную операцию в Венесуэле 3 января. Об этом 5 января высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он убежден, что операция Соединенных Штатов против Венесуэлы представляет собой «опасный прецедент», поскольку она может привести к тревожным последствиям для всего региона. Об этом 3 января сообщил представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал соблюдать международное право.

