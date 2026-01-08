Трамп распорядился о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций

Он убежден, что операция Соединенных Штатов против Венесуэлы представляет собой «опасный прецедент», поскольку она может привести к тревожным последствиям для всего региона. Об этом 3 января сообщил представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что Гутерриш призвал соблюдать международное право.