Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил меморандум, предписывающий выход США из 66 международных организаций, сообщает Белый дом.
«Президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки», — говорится в сообщении.
В администрации США отметили, что документ предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Соединённых Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему Организации Объединённых Наций, а также 31 структуры ООН.
Напомним, генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что, по мнению ООН, Соединённые Штаты допустили нарушения норм международного права при проведении своей операции в Венесуэле.
Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. По информации ABC News, Мадуро находится в изоляторе.
Ранее сообщалось, что постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя назвал операцию США в Венесуэле цитичной. По его словам, она является преступлением, которому не может быть оправданий.