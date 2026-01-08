Ричмонд
В Минобрнауки рассказали о датах каникул и сессий в вузах

Минобрнауки: сроки проведения зимних каникул и сессий определяются вузами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сроки проведения зимних каникул и сессий для студентов устанавливаются университетами самостоятельно на основании локальных нормативных актов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Сроки проведения промежуточной аттестации и график студенческих каникул определяются учебным планом образовательной организации высшего образования на основании локальных нормативных актов», — говорится в сообщении.

Так, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) сообщили РИА Новости, что зимняя экзаменационная сессия для студентов очной формы обучения пройдет в период с 12 января по 24 февраля. Каникулы запланированы в единые для всех курсов сроки: с 26 января по 1 февраля.

В Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) сессия началась 22 декабря, каникулы запланированы также на конец января. В Московском государственном техническом университете имени Баумана сессия продлится до 24 января, дата начала будет зависеть от формы обучения и курса.