В Минобрнауки рассказали о датах каникул и сессий в вузах

Так, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) сообщили РИА Новости, что зимняя экзаменационная сессия для студентов очной формы обучения пройдет в период с 12 января по 24 февраля. Каникулы запланированы в единые для всех курсов сроки: с 26 января по 1 февраля.