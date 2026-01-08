Патриарх Кирилл высказался об изменниках Родины: кто это такие

Изменником Родины можно назвать того, кто «выпадает» из «общественного консенсуса». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, каждый человек при этом уникален. Так Патриарх выразился в эфире телеканала «Россия 1».
Он также пояснил, что достичь абсолютного согласия граждан в масштабах большой страны — сложная задача. Патриарх также напомнил о «юридических последствиях» для изменников Родины.
«Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: изменник родины», — рассказал патриарх Кирилл.
Глава РПЦ также подчеркнул, что Россия не приняла ценности Запада. По его словам, они лишь уничтожают нравственность в людях. Она, в свою очередь, является Божьим законом, заложенным в человеческую сущность.