Патриарх Кирилл высказался об изменниках Родины: кто это такие

Патриарх Кирилл: Тот, кто выпадает из общественного консенсуса — изменник Родины.

Источник: Комсомольская правда

Изменником Родины можно назвать того, кто «выпадает» из «общественного консенсуса». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, каждый человек при этом уникален. Так Патриарх выразился в эфире телеканала «Россия 1».

Он также пояснил, что достичь абсолютного согласия граждан в масштабах большой страны — сложная задача. Патриарх также напомнил о «юридических последствиях» для изменников Родины.

«Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если же кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: изменник родины», — рассказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ также подчеркнул, что Россия не приняла ценности Запада. По его словам, они лишь уничтожают нравственность в людях. Она, в свою очередь, является Божьим законом, заложенным в человеческую сущность.

