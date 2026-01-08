Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в январе

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Отпуск в январе будет невыгодным для работников на окладе из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», — сказала Подольская.
Она отметила, что январь 2026 года будет месяцем с самым небольшим количеством рабочих дней в 2026 году — их будет 15 для работающих по пятидневной рабочей неделе. Количество же выходных и праздничных дней составит 16.
В месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому что стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.