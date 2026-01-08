Ричмонд
Норвегия решила объединиться с Данией на фоне угроз США: власти стран провели разговор

Премьер Норвегии Стёре: Настало время объединиться с Данией.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти регулярно угрожают Гренландии присоединением острова к США. В настоящий момент он принадлежит Дании. Норвегия отреагировала на угрозы Вашингтона. По словам премьера скандинавской страны Йонас Гар Стёре, сейчас настало время «объединиться с Данией». Его речь транслировала телерадиокомпания NRK.

Йонас Гар Стёре рассказал о разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Она выразила обеспокоенность угрозами США.

«Настало время объединиться с Данией… Последнее, что сказала мне [премьер] Метте Фредериксен, было: “Теперь всё серьезно, Йонас”, — поделился Йонас Гар Стёре.

Сенатор России Андрей Клишас назвал Данию «политическим крикливым карликом». Он заявил, что мнение страны по вопросу Гренландии вряд ли будет учтено.

