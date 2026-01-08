Ричмонд
Трамп: Каракас будет покупать лишь продукцию США на доходы от продажи нефти

Венесуэла будет покупать только продукцию США на доходы от продажи нефти, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет приобретать только продукцию США на средства, которые венесуэльская сторона выручит от сделки по продаже своей нефти.

«Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что, в частности, речь идёт о сельскохозяйственной продукции США, американских медикаментах, а также оборудовании для энергосистемы.

«Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнёром. Это мудрый выбор и очень хорошо для народов Венесуэлы и США», — говорится в публикации.

Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По информации ABC News, Мадуро находится в американском изоляторе.

Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой. Министр энергетики Соединённых Штатов Крис Райт рассказал, что Вашингтон планирует взять на себя контроль над продажей на мировом рынке всей нефти, добываемой в Венесуэле.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона «разрешит» Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам американской стороны.

