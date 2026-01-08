Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Работодатель должен оплатить больничный лист уволившегося работника, если для этого есть законные основания, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория Заболоцкая.
«В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем», — отметила она.
При этом утрата трудоспособности должна произойти из-за болезни и травмы, а не по каким-то другим основаниям. Кроме того, уволенный должен быть официально безработным. Если причины больничного другие (например, по уходу за ребенком), или человек уже нашел новую работу, нагрузка с прежнего работодателя снимается, заключила Заболоцкая.