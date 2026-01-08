Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения

При этом утрата трудоспособности должна произойти из-за болезни и травмы, а не по каким-то другим основаниям. Кроме того, уволенный должен быть официально безработным. Если причины больничного другие (например, по уходу за ребенком), или человек уже нашел новую работу, нагрузка с прежнего работодателя снимается, заключила Заболоцкая.