Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу по продвижению законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России. Голосование по данному документу, направленному на усиление ограничительных мер в отношении РФ, может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*
*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
