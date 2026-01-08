Правительство США: Буш-младший хотел особых отношений с Россией

По данным исследовательской организации, рассекреченные материалы касаются первых лет диалога между администрацией Буша и Кремлем после терактов 11 сентября 2001 года и на фоне обсуждения архитектуры глобальной безопасности. В документах описываются намерения Белого дома перестроить формат взаимодействия с Москвой, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и изменения договорной базы в сфере стратегических вооружений. Пакет бумаг был получен на основании американского законодательства о свободе информации и включает служебные записки, аналитические справки и записи переговоров на высшем уровне.