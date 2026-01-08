Правительство США: Буш-младший хотел особых отношений с Россией

Разговор лидеров был после теракта в 2001 году.
Глава администрации США Джордж Буш — младший в 2001 году призывал президента России Владимира Путина «избавиться от всех пережитков холодной войны» и «полностью преобразовать» отношения Москвы и Вашингтона. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, опубликованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
«Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Я говорил им (представителям своего окружения — прим. ред URA.RU), что мы могли бы полностью преобразовать отношения. Нам нужно думать о всеобъемлющей рамочной конструкции», — заявлял американский лидер.
В другом фрагменте меморандума он подчеркивает: «Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть благоприятная возможность перестроить прежние отношения, чтобы отвечать на новые угрозы», — отмечал при этом Буш-младший.
По данным исследовательской организации, рассекреченные материалы касаются первых лет диалога между администрацией Буша и Кремлем после терактов 11 сентября 2001 года и на фоне обсуждения архитектуры глобальной безопасности. В документах описываются намерения Белого дома перестроить формат взаимодействия с Москвой, в том числе в контексте борьбы с терроризмом и изменения договорной базы в сфере стратегических вооружений. Пакет бумаг был получен на основании американского законодательства о свободе информации и включает служебные записки, аналитические справки и записи переговоров на высшем уровне.