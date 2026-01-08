Певица Екатерина Семенова объяснила отъезд Пугачевой из страны страхом

Певица и композитор Екатерина Семенова осудила слова коллеги Аллы Пугачевой о «рабах и холопах».
Она высказалась, что ни один, даже большой, артист не может существовать без зрителя. Исполнительница считает, что она и ее коллеги должны уважать свою аудиторию.
— А выйти и откуда-то, с другой стороны Земли, сказать, что «вы были рабами, а стали холопами». Это же насколько нужно было не уважать зрителей? Чтобы так о них думать. Нет такой профессии на Земле, которая бы позволяла оскорблять людей, — заявила Семенова в беседе с изданием News.ru.
Она затруднилась назвать причины отъезда Пугачевой после начала спецоперации. Даже страх за будущее детей и внуков, по ее мнению, не дает певице права вести себя так, как она повела.
— Пугачева испугалась, что ее санитаркой возьмут в зону СВО? За что можно было так испугаться, что уехать? За судьбу детей? Допустим. Но у нас у всех есть дети и внуки. Моему внуку 17-й год, ему предстоит идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на страну и людей, — отметила артистка.
Дети юмориста Максима Галкина* и Аллы Пугачевой могут остаться без российских паспортов. У 12-летних Лизы и Гарри отсутствуют необходимые отметки о гражданстве в свидетельствах о рождении, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль.
