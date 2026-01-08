В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог

«Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране. К таким категориям относятся, в частности, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, и лица, размещающиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов», — сказал Якубовский.