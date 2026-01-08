Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду

Об этом всех граждан в беседе с агентством «Прайм» предупредил специалист в области финансовых технологий Ваге Закарян, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметил, что злоумышленники часто используют поддельные QR-коды, чтобы похитить персональные данные пользователей или завладеть их денежными средствами. Такие фальшивые коды могут выглядеть вполне правдоподобно, что делает их особенно опасными для неопытных или невнимательных покупателей.
Совет эксперта сводится к тому, что при оплате в магазинах обязательно нужно обращать внимание на получателя платежа. В случае подмены реквизитов, вернуть деньги или отказаться от совершенной покупки становится практически невозможно.
Именно поэтому важно проверять, кто именно указан как получатель при каждом платеже, а также внимательно проверять все данные о транзакции. Более безопасной практикой считается использование динамических QR-кодов, которые формируются специально под каждую отдельную покупку. Такой код уникален и не может быть использован повторно или подделан.
Закарян подчеркнул, что статичные QR-коды, которые остаются одинаковыми на протяжении определенного времени, подвергаются большей опасности: злоумышленники могут наклеить поверх оригинального кода свою подделку, скрывающуюся под ним.
Поэтому важно внимательно проверять реквизиты платежа и доверять только надежным источникам. Кроме того, стоит помнить, что начисление кешбэка при оплате по QR-коду происходит не всегда, и наличие этой функции не должно быть единственным критерием доверия.
Также, по словам специалиста, мошенники нередко используют фальшивые QR-коды, в которые встроены фишинговые ссылки, особенно при онлайн-оплате. В таких случаях, переход по подозрительным коду может привести не только к потере денег, но и к утечке личных данных или данных банковской карты.
Нередко мошенники разыгрывают заманчивые акции, предлагая оплатить через QR‑код, но в действительности вся цель этих схем — обмануть доверчивых пользователей и похитить их деньги или конфиденциальную информацию.