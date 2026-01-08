Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду

Именно поэтому важно проверять, кто именно указан как получатель при каждом платеже, а также внимательно проверять все данные о транзакции. Более безопасной практикой считается использование динамических QR-кодов, которые формируются специально под каждую отдельную покупку. Такой код уникален и не может быть использован повторно или подделан.