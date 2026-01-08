Лейтенант Лазаренко спас группу сослуживцев, сбив три беспилотника ВСУ

Российский военнослужащий Алексей Лазаренко спас группу сослуживцев, ликвидировав из гладкоствольного оружия три FPV-дрона Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что лейтенант Лазаренко командовал группой штурмовиков. Штурмовая группа выполняла задачу по овладению украинских позиций и подверглась огневому воздействию ударных беспилотников войск Украины.
«Лейтенант Лазаренко из гладкоствольного оружия лично уничтожил три FPV-дрона противника и спас жизни сослуживцев. Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Алексея Лазаренко поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Александре Алилуйкине, который командовал расчётом РСЗО «Ураган». Младший сержант Алилуйкин действовал в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и воздействия украинских беспилотников. Он несколько раз менял позиции «Урагана» и выводил технику из-под ударов.
«Действуя в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и воздействия вражеских БПЛА, используя накопленный опыт, младший сержант Алилуйкин несколько раз менял позиции боевой машины, выводил технику из-под вражеских ударов, чем не допустил уничтожения вооружения и гибели личного состава», — отметили в МО.
Расчёт «Урагана» ликвидировал самоходную установку и украинских солдат, российские штурмовики продвинулись на более выгодные рубежи.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.