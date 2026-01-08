Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует и в дальнейшем продолжить ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно полученным материалам, страховые пенсии работающих пенсионеров намерены пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
Ранее агентство выяснило, что количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона.
С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.