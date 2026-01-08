Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

РИА Новости: в России продолжат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует и в дальнейшем продолжить ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно полученным материалам, страховые пенсии работающих пенсионеров намерены пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

Ранее агентство выяснило, что количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона.

С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.