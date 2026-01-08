«Вызывает опасения»: Константин Хабенский рассказал о сыне от первого брака

Актер Константин Хабенский рассказал о семье и детях. Его 18-летний сын Иван от первого брака пошел по стопам знаменитого отца и выбрал творческую профессию.
В прошлом году молодой человек окончил школу, после чего поступил на продюсерский факультет Школы-студии МХАТ. При этом, по словам родителя, сын больше увлечен не кино, а театром.
— Иван просто поглощен театром. Самое главное, чтобы эта театральная одержимость не послужила сильным отравлением. Я ему говорю: «Пожалуйста, дозировку какую-то для себя установи». Потому что бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей, что иногда это вызывает опасения. Но вроде бы молодой организм все переваривает. Ему это нравится, — рассказал Хабенский в интервью изданию «ОК!».
Дочери артиста от второго брака профессионально занимаются фигурным катанием.
Иван родился в первом браке актера, его мама Анастасия умерла из-за опухоли мозга. До 2021 года он жил в Испании вместе с бабушкой, потом вернулся в Россию.
Летом 2013 года Хабенский женился на актрисе Ольге Литвиновой. У них растут две дочери: девятилетняя Александра и шестилетняя Вера.
