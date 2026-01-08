«Вызывает опасения»: Константин Хабенский рассказал о сыне от первого брака

— Иван просто поглощен театром. Самое главное, чтобы эта театральная одержимость не послужила сильным отравлением. Я ему говорю: «Пожалуйста, дозировку какую-то для себя установи». Потому что бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей, что иногда это вызывает опасения. Но вроде бы молодой организм все переваривает. Ему это нравится, — рассказал Хабенский в интервью изданию «ОК!».