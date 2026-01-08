В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

«Какой маринад выбрать — дело вкуса и опыта, однако надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Для баланса лучше употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не следует забывать, что шашлык — это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении», — добавили в ведомстве.