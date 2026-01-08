В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму — мясо хорошее, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и цвет мяса, состояние жира и сухожилий, запах и консистенцию. Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки мяса у случайных продавцов в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у них отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность.
Приобретать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Перед покупкой в ведомстве рекомендовали обязательно проверить дату изготовления и целостность упаковки.
«Какой маринад выбрать — дело вкуса и опыта, однако надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Для баланса лучше употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не следует забывать, что шашлык — это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении», — добавили в ведомстве.