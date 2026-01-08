Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским, чтобы обойти санкции США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что захваченный американцами танкер «Маринера» притворялся российским, чтобы обойти санкции США.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что захваченный американцами танкер «Маринера» притворялся российским, чтобы обойти санкции США.

— Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций, — заявил он в интервью каналу Fox News.

7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.

Минтранс отметил, что, согласно нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытых водах действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в других юрисдикциях.

По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше