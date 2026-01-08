Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским, чтобы обойти санкции США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что захваченный американцами танкер «Маринера» притворялся российским, чтобы обойти санкции США.
— Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций, — заявил он в интервью каналу Fox News.
7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.
По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.