Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон: Британия больше всех стремится «ослабить» Россию

Британия больше других стран Запада стремится ослабить РФ, но у неё не хватает сил, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Британия больше других западных стран стремится ослабить Российскую Федерацию, но у неё не хватает сил, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Он уточнил, что речь идёт о навязчивой идее британцев.

«Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Джонсон отметил, что политики их западных стран упорно поддерживают Киев в связи с тем, что они дезинформированы и не осознают, что у киевского режима нет ни единого шанса. Он подчеркнул, что Украина не победит.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что после прекращения огня на Украине Лондон и Париж планируют создать военные базы по всей Украине, а также построить там склады для оружия и техники Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что британское правительство выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше