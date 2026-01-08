Британия больше других западных стран стремится ослабить Российскую Федерацию, но у неё не хватает сил, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
Он уточнил, что речь идёт о навязчивой идее британцев.
«Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что политики их западных стран упорно поддерживают Киев в связи с тем, что они дезинформированы и не осознают, что у киевского режима нет ни единого шанса. Он подчеркнул, что Украина не победит.
Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что после прекращения огня на Украине Лондон и Париж планируют создать военные базы по всей Украине, а также построить там склады для оружия и техники Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что британское правительство выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня.