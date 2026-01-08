Ричмонд
Украинский боксер Усик поздравил соотечественников с православным Рождеством: он призвал к уважению

Боксёр Александр Усик поздравил украинцев с православным Рождеством.

Источник: Комсомольская правда

Украинский боксер Александр Усик 7 января опубликовал видеообращение соотечественникам с поздравлением. Он напомнил о светлой дате — Рождестве. Александр Усик призвал украинцев уважать право отмечать православный праздник 7 января. Об этом он написал в соцсети.

Чемпион мира отметил, что является прихожанином УПЦ. При этом киевские власти призвали украинцев праздновать Рождество 25 декабря.

«Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья», — пожелал Александр Усик.

Тем временем президент России Владимир Путин отметил светлую дату в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Он находился на богослужении в окружении бойцов спецоперации. Владимир Путин ежегодно посещает богослужения. В прошлом году в полночь 7 января российский лидер находился в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе.