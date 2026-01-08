Украинский боксер Усик поздравил соотечественников с православным Рождеством: он призвал к уважению

Тем временем президент России Владимир Путин отметил светлую дату в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Он находился на богослужении в окружении бойцов спецоперации. Владимир Путин ежегодно посещает богослужения. В прошлом году в полночь 7 января российский лидер находился в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе.