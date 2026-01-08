Силовики в Иране открыли огонь по протестующим

Национальный совет сопротивления Ирана 7 января сообщил о захвате протестующими города Абданан и округа Малекшахи. При этом беспорядки в стране продолжаются уже десять дней. Отмечается, что в Тегеране атмосфера в центральных районах, включая площади Хафт-э-Тир, Фирдоуси и Валиаср, напряженная и находится под усиленным контролем сил безопасности.