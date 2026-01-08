Ричмонд
Силовики в Иране открыли огонь по протестующим

Сотрудники полиции открыли огонь по протестующим в Кередже, городе-спутнике Тегерана. Об этом в среду, 7 января, сообщило издание Independent Persian.

Уточняется, что стрельба началась после того, как демонстранты перекрыли улицу.

В соцсетях появилась информация, что протестующие взяли Кередж под свой контроль, но данные сведения не получили подтверждения, сказано в статье.

Национальный совет сопротивления Ирана 7 января сообщил о захвате протестующими города Абданан и округа Малекшахи. При этом беспорядки в стране продолжаются уже десять дней. Отмечается, что в Тегеране атмосфера в центральных районах, включая площади Хафт-э-Тир, Фирдоуси и Валиаср, напряженная и находится под усиленным контролем сил безопасности.

Информагентство Tasnim в свою очередь опровергло информацию о переходе населенных пунктов под контроль митингующих. Утверждается, что силовики контролируют ситуацию.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* ранее заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уничтожит власти Ирана. По его словам, помощь народу страны «уже в пути».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

