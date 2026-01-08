В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Сочи временно приостановлены взлеты и посадки воздушных судов. Данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
