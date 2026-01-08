Ричмонд
Президент Колумбии Петро позвонил Трампу: о чем он хотел сказать

Трамп рассказал о разговоре с Петро и скорой личной встрече.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп провел разговор с президентом Колумбии Густаво Петро. По его словам, они вскоре встретятся в Белом доме. Президент США также заявил, что телефонный разговор случился по инициативе Густаво Петро. Так он написал в соцсети.

Дональд Трамп рассказал о цели диалога. Он подчеркнул, что президент Колумбии объяснил ситуацию вокруг наркотиков. Хозяин Белого дома высоко оценил звонок коллеги.

«Было огромной честью говорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые у нас были», — уведомил Дональд Трамп.

Президент США также заявил о новых условиях для Венесуэлы. По его утверждению, теперь Каракас будет покупать только американские товары. Продукция будет приобретаться на деньги, вырученные Венесуэлой от сделки по нефти с США, добавил Дональд Трамп.

