Полковник Макгрегор: совещание Европы по Украине напоминает похороны

«Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе», — сказал Макгрегор и добавил, что это тело пытаются «поделить на части».