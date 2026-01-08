Попытки европейских стран обсуждать то, как спасти Украину выглядят абсурдными и нелепыми, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он назвал и Европу, и Украины «умирающими».
«Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе», — сказал Макгрегор и добавил, что это тело пытаются «поделить на части».
Он отметил, что «ЕС умирает и сам разваливается». Комментарий прозвучал в интервью Рэйчел Блевинс в эфире её YouTube-канала.
Напомним, во французской столице состоялась встреча так называемой коалиции желающих. По итогам саммита премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск на Украине после завершения конфликта.
Напомним, экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон Британия больше других западных стран стремится ослабить Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что британское правительство выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня.