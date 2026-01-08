В аэропорту Геленджика временно закрыли небо

Срочная новость.
В авиагавани Геленджика установлены дополнительные временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
