Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы теперь открыто являемся империей»: в США оценили военную операцию в Венесуэле

Журналист Карлсон назвал операцию в Венесуэле превращением США в империю.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные 3 января провели операцию в Каракасе. В результате были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Военная операция продемонстрировала становление империи США. Так высказался журналист Такер Карлсон в эфире своей программы.

По его мнению, Штаты «покидают» республику. Теперь они постепенно переходят к «империи». Журналист добавил, что в стране теперь власть будет находиться «в руках исполнительной ветви».

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — заявил Такер Карлсон.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее призвал увеличить военный бюджет страны в 1,5 раза. По мнению президента США, он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше