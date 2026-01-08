«Мы теперь открыто являемся империей»: в США оценили военную операцию в Венесуэле

Американские военные 3 января провели операцию в Каракасе. В результате были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Военная операция продемонстрировала становление империи США. Так высказался журналист Такер Карлсон в эфире своей программы.
По его мнению, Штаты «покидают» республику. Теперь они постепенно переходят к «империи». Журналист добавил, что в стране теперь власть будет находиться «в руках исполнительной ветви».
«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — заявил Такер Карлсон.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее призвал увеличить военный бюджет страны в 1,5 раза. По мнению президента США, он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.