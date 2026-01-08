Ричмонд
Россиянам объяснили, как правильно утилизировать елку, чтобы не получить штраф

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предупредил, что вынос целой новогодней ёлки к контейнерам для бытовых отходов может обернуться штрафом от 2000 до 3000 рублей за нарушение экологических норм обращения с отходами.

По его словам, новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам, утратившим потребительские свойства, и не должны смешиваться с обычными коммунальными отходами.

По его словам, новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам, утратившим потребительские свойства, и не должны смешиваться с обычными коммунальными отходами.

Для правильной утилизации ёлку следует либо сдать в специальный пункт переработки, где из неё изготовят удобрения или подстилки для животных, либо оставить на предусмотренной площадке для крупногабаритных отходов.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили узаконить подарки учителям до 10 тыс. рублей.

