Россиянам объяснили, как правильно утилизировать елку, чтобы не получить штраф

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предупредил, что вынос целой новогодней ёлки к контейнерам для бытовых отходов может обернуться штрафом от 2000 до 3000 рублей за нарушение экологических норм обращения с отходами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам, утратившим потребительские свойства, и не должны смешиваться с обычными коммунальными отходами.
Для правильной утилизации ёлку следует либо сдать в специальный пункт переработки, где из неё изготовят удобрения или подстилки для животных, либо оставить на предусмотренной площадке для крупногабаритных отходов.
