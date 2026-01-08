Россиянам объяснили, как правильно утилизировать елку, чтобы не получить штраф

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предупредил, что вынос целой новогодней ёлки к контейнерам для бытовых отходов может обернуться штрафом от 2000 до 3000 рублей за нарушение экологических норм обращения с отходами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.