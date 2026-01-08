Ричмонд
Россиянам рассказали, когда лучше уходить в отпуск в этом году: январь для этого не годится

Подольская посоветовала сотрудникам на окладе не уходить в отпуск в январе.

Источник: Комсомольская правда

Работающие пятидневку россияне до сих пор находятся на новогодних каникулах. Отпуск в январе для них будет невыгодным. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

Она объяснила, что в январе россияне будут работать всего 15 дней. В такие месяцы невыгодно брать отпуск. С учетом этих данных, уходить на отдых стоит в апреле, сентябре, октябре и декабре. Это позволит сократить потери в доходе.

«Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», — заключила Татьяна Подольская.

В России в 2025 году выросло число областей со средним доходом более 100 тысяч рублей ежемесячно. Таких регионов стало 14.