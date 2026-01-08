Какие популярные фильмы жители Ямала смотрят в кинотеатрах

Самыми популярными фильмами в ямальских кинотеатрах за первую неделю нового года стали «Чебурашка 2» и «Буратино». Всего с начала 2026 года эти фильмы посмотрели почти 32 тысячи зрителей. Аналитика представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).