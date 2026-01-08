Какие популярные фильмы жители Ямала смотрят в кинотеатрах

За перую неделю 2026 года фильм «Чебурашка 2» посмотрело юолее 20 тысяч зрителей ЯНАО.
Самыми популярными фильмами в ямальских кинотеатрах за первую неделю нового года стали «Чебурашка 2» и «Буратино». Всего с начала 2026 года эти фильмы посмотрели почти 32 тысячи зрителей. Аналитика представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
«В ЯНАО со 1 по 7 января “Чебурашка 2” посмотрело 20 295 зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 440 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 46 человек», — следует из данных ЕАИС. Кассовые сборы в округе составили 9,8 миллиона рублей.
На втором месте по просмотрам в окружном топе новогоднего проката фильм «Буратино». За семь дней его посмотрели чуть более 11 тысяч ямальцев. В кинотеатрах ЯНАО премьеру показали 352 сеанса, а кассовые сборы составили более 5,4 миллиона рублей.