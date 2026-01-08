Погрузиться в нанайскую культуру смогут хабаровчане в предстоящие выходные

Скажем, 10 января можно присоединиться к экскурсии по новому скверу «7 чудес Хабаровского края» во время которой можно будет услышать рассказ о каждом из них (6+). Гости также примут участие в мастер-классе «Лотос Комарова из шоколада», узнают о тонкостях работы с шоколадом и смогут продегустировать авторские кондитерские изделия с чаем.