Погрузиться в нанайскую культуру смогут хабаровчане в предстоящие выходные

Новогодние каникулы близятся к завершению, а потому партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предложили жителям и гостям города провести их насыщенно. Например, сходить на экскурсии или спектакли, отправиться в поход и на дегустацию, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
Скажем, 10 января можно присоединиться к экскурсии по новому скверу «7 чудес Хабаровского края» во время которой можно будет услышать рассказ о каждом из них (6+). Гости также примут участие в мастер-классе «Лотос Комарова из шоколада», узнают о тонкостях работы с шоколадом и смогут продегустировать авторские кондитерские изделия с чаем.
Или в этот же день есть возможность посетить интерактивный документальный музейный спектакль-променад «Слышу дальнего вблизи» (12+). Постановка создана на основе реальных воспоминаний людей о переезде их семей на Дальний Восток. Спектакль адаптирован для слабовидящей аудитории.
Для тех, кто любит отдохнуть на природе, в эту субботу организована экскурсия в село Сикачи-Алян (6+), участники которой погрузятся в культуру нанайского народа, увидят знаменитые древние петроглифы, посетят национальный музей и сделают нанайский оберег своими руками.
— На экскурсию действует скидка по промослову «Минтур». А еще такое путешествие к петроглифам подойдет для съемки видеоролика на Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Снимите ролик до 8 минут и выиграйте 3 млн рублей. Заявки принимаются до 15 января, — напомнили в министерстве туризма Хабаровского края.
Желающих также приглашают в гастрономический тур «Завтрак выходного дня с ароматом Дальнего Востока» (6+). Во время этой экскурсии можно будет познакомиться с производством домашних джемов, а также посетить кофеобжарочный цех с дегустацией разных видов кофе. Помимо этого, организаторы подготовили мастер-класс по приготовлению варенья из дальневосточных ягод. Каждый участник получит в подарок баночку джема и пакетик кофе.
А до 11 января будет работать краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (0+), где можно приобрести елочные игрушки ручной работы, национальные сувениры коренных народов Приамурья, авторские картины и календари, сувениры с символикой края.