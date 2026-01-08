Ричмонд
Люди на тюбингах «слетели» в овраг в Туркестанской области

Видео с падением людей в глубокую яму во время катания на тюбингах вызвало резонанс в Казнете. На ситуацию отреагировали в районном акимате, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, запись, вызвавшая беспокойство казахстанцев, появилась в соцсетях. На кадрах видно, как группа людей — предположительно, семья или компания друзей — теряет управление, выезжает на обочину и падает в углубление, которое комментаторы приняли за открытый колодец или яму. Очевидцы происшествия и находившиеся поблизости отдыхающие поспешили на помощь.

Некоторые пользователи предположили, что съемка велась на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области. Казахстанцев возмутило отсутствие мер безопасности для отдыхающих.

В акимате Толебийского района агентству заявили, что инцидент произошел не на территории базы отдыха, а на стихийно используемом участке возле оврага, где люди самовольно организовали место для катания, несмотря на высокий риск получения травм.

«На указанном участке отсутствуют открытые колодцы либо какие-либо инженерные сооружения. Запечатленная на видео местность является естественным овражным рельефом», — сообщили в акимате. В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Акимат провел разъяснительную работу среди отдыхающих и ввел запрет на катание по снегу в неустановленных и не оборудованных для этого местах. Людей призвали соблюдать меры безопасности.