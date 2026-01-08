Сегодня в Красноярске пройдут бесплатные массовые катания на коньках и мастер-классы от фигуристов

8 января в Красноярске отпразднуют Всероссийский день фигурного катания. В честь этого на городских катках будет организован бесплатный вход для всех желающих и мастер-классы от именитых спортсменов, рассказали в Красспорте.
Главной площадкой праздника станет ледовый дворец «Кристалл Арена». Там с 14:00 пройдут показательные выступления школы ледовых видов спорта, эстафеты и свободные катания. Мастер-класс и бесплатный вход: с 17:15 до 18:15.
Также жителей приглашают на другие площадки:
- Каток на Стрелке: бесплатный вход с 9:30 до 19:00, мастер-класс с 17:30 до 18:30;
- Татышев-парк: бесплатный вход с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00, мастер-класс с 16:30 до 17:30;
- Конькобежный стадион острова Татышев: 10:00 — 20:00;
- Каток «Центральный»: бесплатный вход с 14:00 до 18:00, мастер-класс с 17:00 до 18:00;
- Стадион «Локомотив»: бесплатный вход с 16:00 до 19:00, мастер-класс с 17:30 до 18:00;
- Стадион «Рассвет»: с 12:00 до 18:00 бесплатное катание для детей, с 14:00 до 16:00 мастер-класс для любителей фигурного катания;
- На 20 открытых ледовых площадках во дворах: свободное катание с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00, спортивные эстафеты с элементами фигурного катания с 12:00 до 13:00;
- Ледовая площадка по ул. Гусарова, 56а: 14:00 — 21:00;
- Каток в поселке Элита (ул. Заводская 7/1): 12:00 — 20:00;
- Каток в поселке Солонцы (ул. Новостроек, 8а): 12:00 — 20:00;
- Спортивный комплекс «Резерв» (Березовка, ул. Дружбы, 24а): 13:00 — 20:00;
Важно: выход на лёд со своими коньками бесплатный, прокат и заточка оплачиваются.