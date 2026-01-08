При пожаре в садовом товариществе «Звезда» в Хабаровске погиб 44-летний мужчина

Подразделения пожарной охраны Хабаровского края за минувшие сутки ликвидировали девять техногенных пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Наиболее серьезный инцидент произошел в садовом товариществе «Звезда» в селе Галкино, где полностью сгорело дачное строение и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен погибший — 44-летний мужчина. Причины происхождения возгорания устанавливают дознаватели.
Также в Хабаровске на улице Кемеровская полностью сгорела крыша частной бани, частично повреждены стены. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.
В регионе открыто 11 ледовых переправ, а спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП. На контроле остаются две туристские группы общей численностью 14 человек, включая троих детей.