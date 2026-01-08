Психолог объяснил, почему медиация при разводе — «дорогое удовольствие»

Зберовский отметил, что доступность качественных услуг семейного психолога ограничена для большинства россиян, поскольку цена консультации колеблется от 3000 до 10 000 рублей в час, что делает такую услугу недоступной для многих семей, особенно в регионах. Эксперт подчеркнул, что внедрение медиации позволит людям получить доступ к специализированным услугам, которые помогут разобраться в ситуации и избежать развода.
Вместе с этим специалист также указал на преимущество медиации для государства, так как она помогает семьям сохранить отношения и избежать распада, что способствует улучшению демографической ситуации. Он подчеркнул, что специалисты, проводящие медиативные сессии, способны предложить конкретные решения и примеры из практики, что может предотвратить до 20% разводов.
Однако Зберовский выразил сомнения в квалификации будущих медиаторов, подчеркнув, что для становления профессионалом требуется значительное время и высокая оплата.
«Потому что для того, чтобы стать хорошим специалистом, требуется энное количество лет, соответственно, специалист хороший требует хорошей оплаты. Поэтому для меня вопрос в том, кто будут эти люди, насколько они будут подготовлены, какая у них будет зарплата, это все пока, мне неизвестно, как это планируется», — заключил специалист.
Напомним, российские власти готовят законодательные изменения, предполагающие введение обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с помощью медиации. Согласно утверждённому плану по семейной и демографической политике, это нововведение коснётся в первую очередь конфликтов с участием несовершеннолетних детей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.