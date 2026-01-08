Трамп заявил, что вскоре примет президента Колумбии Петро в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о разговоре с колумбийским лидером Густаво Петро, по словам Трампа, он встретится с президентом Колумбии в Вашингтоне.
«Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что речь идёт о звонке Петро.
«Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем», — заявил он.
По словам Трампа, в настоящее время ведутся приготовления между госсекретарём СШВ Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме в американской столице.
Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена были захвачены и вывезены на американскую территорию. По информации ABC News, Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.
После захвата Мадуро Трамп посоветовал лидеру Колумбии быть осторожнее. В ответ Густаво Петро отверг обвинения президента США в наркоторговле, он заявил о своей готовности взяться за оружие, чтобы защитить Колумбию. Кроме того, он выразил мнение, что Трамп столкнулся со «старческим маразмом».
Ранее сообщалось, что Петро раскритиковал позицию Соединённых Штатов в вопросе борьбы с наркотрафиком, заявив, что вместо давления и угроз со стороны Вашингтона его действия заслуживают признания.