Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что вскоре примет президента Колумбии Петро в Белом доме

Президент Колумбии Густаво Петро позвонил президенту США и в ближайшее время сам приедет в Вашингтон, заявил Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о разговоре с колумбийским лидером Густаво Петро, по словам Трампа, он встретится с президентом Колумбии в Вашингтоне.

«Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что речь идёт о звонке Петро.

«Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем», — заявил он.

По словам Трампа, в настоящее время ведутся приготовления между госсекретарём СШВ Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме в американской столице.

Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена были захвачены и вывезены на американскую территорию. По информации ABC News, Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.

После захвата Мадуро Трамп посоветовал лидеру Колумбии быть осторожнее. В ответ Густаво Петро отверг обвинения президента США в наркоторговле, он заявил о своей готовности взяться за оружие, чтобы защитить Колумбию. Кроме того, он выразил мнение, что Трамп столкнулся со «старческим маразмом».

Ранее сообщалось, что Петро раскритиковал позицию Соединённых Штатов в вопросе борьбы с наркотрафиком, заявив, что вместо давления и угроз со стороны Вашингтона его действия заслуживают признания.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше