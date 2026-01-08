Массовые протесты начались в Миннеаполисе после убийства женщины агентами ICE

Массовые протесты начались в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE). Об этом в среду, 7 января, сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что демонстранты вытесняют из района сотрудников полиции и агентов ICE, забрасывают их снежками и наносят удары по служебным машинам. Один из участников акции сжег флаг США.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил о необходимости тщательной проверки произошедшего.
Служащий иммиграционной службы Соединенных Штатов застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом ранее сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Министерства внутренней безопасности США.
