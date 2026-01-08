В Хабаровске пенсионеры пять лет живут в разрухе из-за бездействия УК

В Хабаровске управляющую компанию обязали провести капремонт в квартире пожилой пары и выплатить ей 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
С 2019 года супруги-пенсионеры жили в квартире на улице Муравьева-Амурского. Коммуникации в доме пришли в негодность, из-за чего в квартире появились серьёзные дефекты и повреждения конструкций. Суд уже обязывал управляющую компанию отремонтировать общедомовые сети, но та годами игнорировала решение.
Из-за бездействия организации в квартире пенсионеров стало опасно жить — ситуация угрожала их здоровью. Пожилые жильцы обратилась в прокуратуру Центрального района. Ведомство провело проверку, результаты которой подтвердили, что жильё требует срочного ремонта.
Прокурор подал иск с требованиями заставить УК сделать ремонт в квартире, выплатить неустойку и компенсировать пенсионерам моральный вред. Суд все претензии поддержал. На этот раз исполнение его требований будет контролировать надзорный орган.