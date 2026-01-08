В Хабаровске пенсионеры пять лет живут в разрухе из-за бездействия УК

С 2019 года супруги-пенсионеры жили в квартире на улице Муравьева-Амурского. Коммуникации в доме пришли в негодность, из-за чего в квартире появились серьёзные дефекты и повреждения конструкций. Суд уже обязывал управляющую компанию отремонтировать общедомовые сети, но та годами игнорировала решение.