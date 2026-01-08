Власти Днепропетровской области заявили о полном блэкауте: метро не работает, людей выводят из туннелей

Жители Днепропетровской области остались без света. Электричество отключили на фоне аварии в энергосистеме. В Днепропетровске произошел полный блэкаут. Все ТЭЦ в регионе остановили работу. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале.
Он призвал жителей запасаться водой. Известно, что в Днепропетровске остановилось метро. По сведениям местных СМИ, пассажиров выводят из туннелей. Эскалаторы также прекратили работу из-за блэкаута.
Сообщается также, что в Днепропетровске пропала сотовая связь. Жители жалуются, в том числе, на отсутствие интернета.
«Если у вас дома сейчас есть вода — запаситесь ею. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов», — порекомендовал жителям Николай Лукашук.
Он подчеркнул, что власти пока не знают, когда восстановят электроснабжение. В данный момент света нет по всей области. Николай Лукашук подтвердил, что местное предприятие «ДЗД» обесточено.
Кроме того, в ряде населенных пунктов объявлена принудительная эвакуация. Власти Синельниковского района сделали соответствующее заявление. Так, к эвакуации призвали семьи с детьми из одиннадцати населенных пунктов. Она будет проходить до пятого февраля. Всего власти планируют эвакуировать более трех тысяч детей из сорока населенных пунктов Днепропетровской области.
В начале января украинские власти вывезли семьи из 40 сел, находящихся у линии боевого соприкосновения. Следующей целью станет контролируемая Киевом часть Запорожской области. Власти намерены вывести ряд семей из четырех населенных пунктов. Всего принудительная эвакуация в Запорожской области затронет 651 ребенка.
Ранее ВСУ атаковали молодежный центр в творческом поселке «Счастливцево» в Херсонской области. Все произошло через несколько дней после теракта в Хорлах. ПВО группировки «Днепр» засекло три ударных беспилотника ВСУ. Они заходили на цель со стороны Азовского моря. Российские силы ПВО сбили два дрона. Один БПЛА всё же упал на территории поселка. Никто из детей и взрослых не пострадал.