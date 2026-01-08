Ошибка, которая стоит здоровья: Россиянам рассказали, где нельзя держать домашнюю аптечку

«Любые препараты могут стать бесполезными или даже вредными, если их хранить не в соответствии с инструкцией: повышенная влажность, жара или прямой солнечный свет способны разрушать действующие вещества», — приводит слова специалиста «Газета.ru».
Ткачёва также подчеркнула важность утилизации лекарств с истёкшим сроком годности или изменивших внешний вид. Она рекомендовала регулярно проверять домашнюю аптечку и удалять просроченные или сомнительные препараты.
Правильное хранение лекарств подразумевает размещение их в сухом, прохладном месте, защищенном от солнечного света. Важно следить за сроками годности и соблюдать рекомендации производителей. Это поможет избежать риска случайного приёма испорченного препарата и повысить безопасность домашнего использования медикаментов.
Ранее Минздрав России исключил 20 препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Причиной изменений стали отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок этих препаратов.
