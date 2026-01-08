Ошибка, которая стоит здоровья: Россиянам рассказали, где нельзя держать домашнюю аптечку

Ненадлежащее хранение лекарств несёт за собой серьёзные риски, которые могут привести к необратимым последствиям. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва подчеркнула, что многие пожилые люди склонны оставлять медикаменты на открытых поверхностях, таких как кухня или ванна, где высокая температура, влажность и солнечные лучи могут испортить препараты.