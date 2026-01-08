Три авиарейса задерживаются в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

Утром в четверг, 8 января, в новосибирском аэропорту «Толмачёво» задерживается прилёт трёх рейсов и отменён один рейс, сообщается на официальном сайте аэропорта.
Рейс из Волгограда задерживается на восемь часов: самолёт, который должен был приземлиться в 5:50, прибудет только в 13:55. Также задерживается прибытие рейса из Санкт-Петербурга: вместо 7:05 он приземлится в 8:50.
Рейс из Южно-Сахалинска также прибудет с опозданием — вместо 12:00 в 13:04. Кроме того, отменён рейс из Москвы, который должен был прибыть в 6:05.