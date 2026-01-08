Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три авиарейса задерживаются в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

А также отменён один рейс.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром в четверг, 8 января, в новосибирском аэропорту «Толмачёво» задерживается прилёт трёх рейсов и отменён один рейс, сообщается на официальном сайте аэропорта.

Рейс из Волгограда задерживается на восемь часов: самолёт, который должен был приземлиться в 5:50, прибудет только в 13:55. Также задерживается прибытие рейса из Санкт-Петербурга: вместо 7:05 он приземлится в 8:50.

Рейс из Южно-Сахалинска также прибудет с опозданием — вместо 12:00 в 13:04. Кроме того, отменён рейс из Москвы, который должен был прибыть в 6:05.