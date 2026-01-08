Ричмонд
Красноярский БК «Енисей» одержал победу над «Самарой»

Красноярский «Енисей» на своем паркете переиграл «Самару».

Источник: Комсомольская правда

7 января красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своем паркете переиграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в спортивном комплексе «Арена. Север» и завершилась со счетом 88:83 (31:21, 22:21, 24:16, 11:25).

Самым результативным игроком в нашей команде стал Михаил Ведищев — на его счету 20 очков. Таким образом, сейчас сибиряки занимают седьмое место в турнирной таблице.

— Мы хорошо действовали в защите на протяжении 15−20 минут, и этого хватило, чтобы почувствовать уверенность, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Ранее мы писали, что уроженка Красноярска Мирра Андреева успешно стартовала на турнире в Брисбене.