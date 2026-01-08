Врач рассказала, какую обувь опасно носить зимой

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обувь в холодное время года не должна быть тесной, сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
«В любое время года выбор правильной обуви играет большое значение, а в холодное время — особенно. Главный принцип — обувь не должна сдавливать ногу и быть тесной. Сильное сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки», — сказала флеболог.
По словам врача, плоская подошва у обуви, как и высокий каблук, одинаково вредны, поэтому оптимальной является высота каблука в три-четыре сантиметра.