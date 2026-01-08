Ричмонд
Синоптики обещают тюменцам похолодание

На территории Тюменской области днем 8 января ожидается понижение температуры воздуха метами до −25 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«Днем 8 января в Тюменской области ожидается температура воздуха −10, −15 градусов, местами до −20, −25. В ночь на 9 января прогнозируется не ниже −23 градусов», — сообщается на сайте управления.

Днем будет идти снег, местами умеренный. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с и ночь незначительно усилится.