Синоптики обещают тюменцам похолодание

Температура воздуха местами в регионе упадет до −25 градусов.
На территории Тюменской области днем 8 января ожидается понижение температуры воздуха метами до −25 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«Днем 8 января в Тюменской области ожидается температура воздуха −10, −15 градусов, местами до −20, −25. В ночь на 9 января прогнозируется не ниже −23 градусов», — сообщается на сайте управления.
Днем будет идти снег, местами умеренный. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с и ночь незначительно усилится.