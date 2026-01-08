Мошенники нашли замену звонкам на мобильные телефоны

Об этом пишут «Известия», передает ИА DEITA.RU.
Количество звонков аферистов на стационарные аппараты постоянно увеличивается. Новый подход преступников, в основном, направлен на пожилых людей, которые доверяют вызовам на домашний телефон и часто легко откликаются на уловку злоумышленников, принимая их за представителей различных организаций.
Одной из распространённых схем является звонок под видом сотрудников «Ростелекома», которым сообщают о якобы завершившемся действии договора и требуют назвать код, присланный в СМС. После этого преступники перезванивают, выдавая себя за представителей полиции или Росфинмониторинга, и начинают запугивать жертву, утверждая, что для проверки необходимо перевести деньги.
В таком случае злоумышленники требуют перевести средства или сообщить свои реквизиты, зачастую запрашивая у жертвы код из СМС и данные карты. Всё это делается с целью похищения денег или получения личных данных. Еще одна распространенная схема — когда преступники представляются сотрудниками коммунальных служб и требуют срочно оплатить счета за газ или электроэнергию.
Жулики просят назвать реквизиты карты, СМС-код и другую личную информацию, чтобы якобы провести платеж или «обработать» оплату. В некоторых случаях мошенники предлагают вложить деньги в инвестиционные проекты по телефону, обещая высокий доход. Обычно это делается, чтобы завлечь доверчивых граждан и заставить их перевести деньги или вкладывать средства.
Эксперты отмечают, что интерес к стационарной связи со стороны мошенников растет, поскольку по мере усиления мер защиты звонков на мобильных телефонах злоумышленники ищут способы обмануть людей через стационарные линии.