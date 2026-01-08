Мошенники нашли замену звонкам на мобильные телефоны

В таком случае злоумышленники требуют перевести средства или сообщить свои реквизиты, зачастую запрашивая у жертвы код из СМС и данные карты. Всё это делается с целью похищения денег или получения личных данных. Еще одна распространенная схема — когда преступники представляются сотрудниками коммунальных служб и требуют срочно оплатить счета за газ или электроэнергию.