В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы

Гинцбург в беседе с ТАСС подчеркнул, что уровень иммунного ответа будет оцениваться после каждой инъекции, и клинические иммунологи примут решение о необходимости последующих инъекций. Он отметил, что вакцинация начнется после полной диагностики каждого пациента, что требует времени и ресурсов, но процесс уже запущен.
Ранее Минздрав России одобрил применение в клинической практике двух новых противоопухолевых препаратов. Разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарства нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Это лишь старт внедрения инновационного подхода в онкотерапии, а дальше потребуется дополнительная проверка эффективности и безопасности этих методов уже в реальной клинической практике.
